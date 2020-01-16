(AGENPARL) – Moscow, gio 16 gennaio 2020
(Минобороны России)
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В п. Беркакит Якутии состоялся районный военно-патриотический сбор юнармейцев, на котором более 30 юных патриотов пополнили ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Принял присягу и вручил заветные значки юным патриотам руководитель отряда «ЮНАРМИИ» Колесов С.В.
После торжественной церемонии состоялись соревнования по дартс, неполной разборке – сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, снаряжению магазина, а также стрельбе из лука.
В завершении сборов состоялся концерт организованный силами юнармейцев.
Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12270964@egNews