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Agenparl Pусский Difesa Politica Estera Social Network

Ряды юнармейцев Якутии пополнило более 30 юных патриотов

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, gio 16 gennaio 2020

Министерство обороны Российской Федерации : Подробнее

(Минобороны России)

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В п. Беркакит Якутии состоялся районный военно-патриотический сбор юнармейцев, на котором более 30 юных патриотов пополнили ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Принял присягу и вручил заветные значки юным патриотам руководитель отряда «ЮНАРМИИ» Колесов С.В.

После торжественной церемонии состоялись соревнования по дартс, неполной разборке – сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, снаряжению магазина, а также стрельбе из лука.

В завершении сборов состоялся концерт организованный силами юнармейцев.

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Fonte/Source: https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12270964@egNews

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