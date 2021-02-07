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Agenparl

Рядовой спортивной роты, д. Ватутинки завоевал два «золота» на этапе Кубка России по сноуборду

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 febbraio 2021

07.02.2021 (17:30)

В Челябинской области завершились первые в этом сезоне соревнования Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп. На счету армейца две золотые медали.

Рядовой спортивной роты, д. Ватутинки Ярослав Ленчевский стал обладателем сразу двух золотых наград, выиграв I и II этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп. Вторые результаты показали Даниил Шуров (Свердловская область) и Ефим Ревенок из Санкт-Петербурга. Игорь Тараканов из Москвы завоевал две бронзовые награды.

Организаторы решили объединить этапы и провести соревнования в два дня друг за другом.

Финальный этап Кубка России в акробатических дисциплинах состоится также в «Солнечной долине» 22-25 февраля.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342847@egNews

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