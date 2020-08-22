sabato, Agosto 22, 2020
Breaking News

CULTURE RECOVERY FUND SAVES 135 GRASSROOTS MUSIC VENUES WITH EMERGENCY GRANTS

JAPAN’S INBOUND TOURISM BOOM: LESSONS FOR ITS POST-COVID-19 REVIVAL

TUNISIA MONETARY POLICY SINCE THE ARAB SPRING: THE FALL OF THE EXCHANGE…

SOCIO-ECONOMIC SPILLOVERS FROM SPECIAL ECONOMIC ZONES: EVIDENCE FROM CAMBODIA

MITIGATING LONG-TERM UNEMPLOYMENT IN EUROPE

CAPITAL FLOW DATA – A GUIDE FOR EMPIRICAL ANALYSIS AND REAL-TIME TRACKING

REGIONALI, SALVINI: IN DUE ANNI IL PD HA PERSO IN 8 REGIONI…

UPDATE: THE UNITED STATES CONTINUES TO LEAD THE GLOBAL RESPONSE TO COVID-19 

CORONAVIRUS: MURA (PD), IN SARDEGNA IL CENTRO-DESTRA Dà I NUMERI

IRAN: JOINT COMMISSION OF THE JCPOA TO MEET IN VIENNA ON 1…

Agenparl

Российские специалисты химической разведки продемонстрировали иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020
22.08.2020 (03:00)

Российские экипажи на полигоне «Песочное» (Ярославская область) продемонстрировали своим иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению машин РХБ-разведки на максимальных скоростях.

Показательное выступление прошло в рамках подготовки к Международному конкурсу «Безопасная среда».

Специальный «биатлон» по химической разведке предполагает гонки на бронетранспортёрах,  дрифт на песке,  форсирование водоёма,  скоростной участок с классической змейкой, преодоление конкурсантами минно-взрывных заграждений и огненно-штурмовой полосы.

Российская команда безупречно преодолела маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами, водной преградой и огненно-штурмовой полосой. 

Специалисты, дебютировавшие на конкурсе, высоко оценили уверенные и слаженные действия своих коллег.

Команды из Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджи и Республики Мозамбик выступают в конкурсе на технике российского производства. Именно для этих состязаний в России завершено строительство первого полигона для экстремального вождения машин РХБ-разведки.

Соревнования предполагают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите.

Конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на заражённой территории, специальную обработку техники и экипировки.

Проводимые состязания вносят элементы новизны в тактику действий подразделений РХ разведки, позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной боевой техникой в нестандартных условиях.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308878@egNews

Post collegati

Российские специалисты химической разведки продемонстрировали иностранным коллегам мастер-класс по экстремальному вождению

Redazione

Сборные Беларуси, Китая, Узбекистана и России провели заключительные заезды на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Redazione

Рота почетного караула Преображенского полка ЗВО выполнит церемонию приветствия иностранных команд на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Redazione

Сборная России и Китая лидирует по итогам последней тренировки на конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области

Redazione

Более 250 кинологических расчетов в составе 65 команд в 2020 году приняли участие в подготовке и отборочных этапах Международного кинологического конкурса «Верный друг»

Redazione

В Словакии состоялась конференция, посвященная 76-й годовщине Словацкого национального восстания и 75-й годовщине Великой Победы

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More