Российские моряки провели экскурсию для представителей посольства Российской Федерации и членов их семей по кораблям Каспийской флотилии

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020
22.08.2020 (18:30)
На военной морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики представители посольства Российской Федерации и члены их семей посетили корабли Каспийской флотилии.
Экипажи малого артиллерийского корабля (мак) «Астрахань» и спасательного судна СБ-738 провели экскурсию для прибывших гостей.
В ходе посещения, все желающие смогли ознакомиться с условиями проживания, быта и службы российских моряков, устройством и оснащением современных кораблей Российского Военно-Морского Флота.
Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 25 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.
В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308997@egNews