Российские миротворцы продолжают обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 16 febbraio 2021

16.02.2021 (05:00)

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов очередная российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 25 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район (генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы).

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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