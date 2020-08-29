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Agenparl

Российские десантники стали лучшими в рукопашных схватках на «Десантном взводе»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (20:10)

Этап “Ведение рукопашной схватки” проходил впервые в рамках конкурса и вызвал большой интерес, как у участников соревнований, так и у организаторов, зрителей и общественности г. Пскова и Псковской области.

В на ковре спортивного комплекса гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения имени Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина сошлись лучшие бойцы армейского рукопашного боя из России, Белоруссии, Алжира и Таджикистана. Команда китайских десантников не участвовала в данном этапе.

По условиям конкурса, от каждой команды в этапе принимали участие по три военнослужащих в весовых категориях до 70 кг, от 70 до 80 кг и свыше 80 кг. Данные военнослужащие входят в состав основного подразделения, либо резервного отделения. Рукопашные схватки проводились по правилам армейского рукопашного боя. 

Российские десантники, поочередно победив своих соперников из Таджикистана, Алжира и Белоруссии, не проиграв ни одного поединка, а более половины закончив досрочно, уверенно заняли общекомандное первое место.

Вторыми стали белорусские десантники, уступившие только своим коллегам из России, третье место у команды Алжирской Народной Демократической Республики.

В своих весовых категориях чемпионами стали гвардии младший сержант Даянат Джабаров (до 70 кг), гвардии ефрейтор Семен Семеняка (до 80 кг) и гвардии ефрейтор Артур Астахов (свыше 80 кг).

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311072@egNews

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