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Российские десантники посетили Беловежскую пущу с экскурсией

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020
30.08.2020 (19:00)

В воскресенье, 30 августа представители российской команды, принимающие участие в международном конкурсе «Полярная звезда» в Республике Беларусь, посетили с экскурсией один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся до наших дней в относительно ненарушенном состоянии ­- заповедник Беловежская пуща.

Экскурсия по заповеднику проводилась на комфортабельном автобусе.

с гидом и остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами.

Во время поездки, продолжительность которой составила около двух часов, десантники посетили «Музей народного быта и старинных технологий», в котором они познакомились с предметами домашнего обихода и утварью, без которых было немыслимым существование сельского населения, а также ознакомились с культурой, традициями и повседневным бытом жителей Беловежской пущи XIX века.

Также разведчики познакомились с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром, могли полюбоваться озерами и природными ландшафтами. Интерес российских военнослужащих вызвали уникальные экземпляры заповедника – 600-летний дуб и 350-летняя сосна.

Прогулка по Беловежские пуще завершилась посещением лесного зоопарка – демонстрационного вольера с дикими животными, среди которых зубры, олени, косули, рыси, волки, медведи и другие обитатели заповедного леса.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311236@egNews

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