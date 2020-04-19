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Agenparl

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатов городов Серина и Верделло

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (06:00)

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатов городов Серина и Верделло.

Мер горда Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале поблагодарил российских военнослужащих за оказанную помощь в проведении дезинфекции домов инвалидов и назвал оказываемую помощь очень важной и эффективной. «Работа ваших специалистов очень профессиональна и эффективна. Это уже второй подобный дом в который приезжают ваши специалисты и мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведённой дезинфекции значительно улучшилась ситуация и заболеваемость снизилась» – заявил Фабио Моссале при встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями «Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza».

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная  дезинфекция пансионатов для пожилых людей  в более 62 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 68 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 80 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287476@egNews

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