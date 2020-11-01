Российские военные полицейские 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в тренировке по обезвреживанию условных террористов, совершивших попытку нападения на военный объект

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020
01.11.2020 (12:01)
В ходе тренировки военнослужащие отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативный выход в район выполнения учебно-боевой задачи, блокирование «противника». Специалисты инженерного подразделения отработали задачи по поиску взрывного устройства, подготовленного «террористами» для подрыва военного объекта.
Справочно: Подобные тренировки с различными сценариями позволяют усовершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.
Новости по теме:
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322319@egNews