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Home » Российские военные полицейские 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в тренировке по обезвреживанию условных террористов, совершивших попытку нападения на военный объект

Российские военные полицейские 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в тренировке по обезвреживанию условных террористов, совершивших попытку нападения на военный объект

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

01.11.2020 (12:01)

В ходе тренировки военнослужащие отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативный выход в район выполнения учебно-боевой задачи, блокирование «противника». Специалисты инженерного подразделения отработали задачи по поиску взрывного устройства, подготовленного «террористами» для подрыва военного объекта.

Справочно: Подобные тренировки с различными сценариями позволяют усовершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322319@egNews

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