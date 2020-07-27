Российские военные медики осмотрели 70 пациентов с коронавирусом в госпитале в Бишкеке.

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 27 luglio 2020

27.07.2020 (04:30)

Военные медики, которые ранее прибыли из РФ в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, осмотрели 70 пациентов, находящихся на лечении в военном госпитале в Бишкеке.

12 российских врачей-реаниматологов, терапевтов и медсестер-анестезистов проанализировали лечение всех пациентов, в том числе четырех человек в тяжелом состоянии, и внесли свои корректировки в алгоритм лечения. На данный момент медики организовали круглосуточное дежурство для наблюдения за всеми пациентами.

«Подходы примерно одинаковые к лечению. Мы обсудили методы лечения и диагностики, внесли кое-какие корректировки, потому что у нас есть опыт лечения пациентов, ведения тяжелых больных», – сказал старший врачебно-сестринской бригады МО РФ, подполковник медицинской службы Иннокентий Забарин.

Командир госпиталя майор медицинской службы Канатбек Кадралиев отметил, что опыт российских врачей в борьбе с коронавирусом необходим, так как в России наблюдается спад заболеваемости.

Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром российской военной базы Кант, структурно входящей в 14-ю Армию ВВС и ПВО Центрального военного округа, осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Две бригады были направлены в г. Ош, остальные остались в Бишкеке.

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