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Home » Российские военные водители стали четырехкратными обладателями кубка АрМИ-2020 в конкурсе «Военное ралли»

Российские военные водители стали четырехкратными обладателями кубка АрМИ-2020 в конкурсе «Военное ралли»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (10:58)

Команда Российской Федерации в четвертый раз завоевала кубок Армейских международных игр по «Военному ралли», завершившемуся в Республике Тыва.

По итогам четырех этапов “Индивидуальная гонка”, “Гонка с преследованием”, “Огневой” и “Командная гонка ” международного конкурса “Военное ралли” абсолютным победителем в командном зачете и обладателем кубка Армейских международных игр-2020 в четвертый раз в истории соревнований стала команда Российской Федерации. Абсолютное лидерство команде России принесли удачные выступления опытных экипажей, победителей “Военного ралли” прошлых лет: старший сержант Юрий Николаев и младший сержант Иркен Галиев стали лучшими в категории грузовых автомобилей с колесной формулой 4х4 в “Индивидуальной гонке” и “Гонке с преследованием”; в категории грузовые автомобили с колесной формулой 6х6 сержанты Антон Мастыгин и Алексей Лучников завоевали первое место в “Индивидуальной гонке”, экипаж автомобиля специального назначения “Тигр-М” младшего сержанта Буяна Адышаа и сержанта Евгения Никулина одержал победу в этапе “Огневой” и обновил рекорд соревнований, преодолев этап за 1 минуту 50 секунд. В “Командной гонке” первое место завоевала команда России, второе разделили сборные команды Белоруссии и Узбекистана, третье место заняли экипажи команды Сербии.

Конкурс “Военное ралли” Армейских международных игр-2020 проводится в четвертый раз и неизменно его победителями становятся военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации. В этом году международная география соревнований была представлена командами из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, кроме того, в соревнованиях принимали участие команды Камского и Уральского автомобильных заводов.

В конкурсе было задействовано более 30 единиц автомобильной техники и около 50 военнослужащих, которые в ходе соревнований преодолели дистанцию общей протяженностью свыше 800 километров.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311160@egNews

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