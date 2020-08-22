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Agenparl

Российские военные автоинспекторы ознакомились с модернизированной трассой и препятствиями, проведя первую комплексную тренировку на патрульных машинах узбекских полицейских

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (08:02)

Сегодня российская команда военных автоинспекторов провела первую комплексную тренировку на модернизированной трассе автодрома общевойскового полигона «Кокандский» вооруженных сил Республики Узбекистан.

Комплексная тренировка российских военных на новом автодроме, предназначенном для проведения кольцевых гонок на авто- и мототехнике проводилась в рамках подготовки к международным соревнованиям «Дорожный паруль» Армейских международных игр-2020.

В ходе знакомства с трассой автодрома российские автоинспекторы проехали маршрут с препятствиями, преградами, колейным мостом, габаритным проходом, элементов с применением автоматического стрелкового оружия и эстафеты.

Всего за время подготовки российская команда провела 3 раздельные тренировки, в ходе которых военные автоинспекторы выполнили более 20 нормативов и отработали более 16 часов вождения на патрульных автомобилях Узбекистана.

В международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Соревнования будут проводиться с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса. Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308901@egNews

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