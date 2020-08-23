Российские военные автоинспекторы впервые показали мастер-класс по сверхбыстрой замене колеса и экстремальной парковке на патрульной машине узбекских полицейских

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (06:00)

Сегодня на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» вооруженных сил Республики Узбекистан, расположенного вблизи города Коканд российская команда военных автоинспекторов провела первую тренировку по наиболее сложным элементам контраварийной подготовки.

Демонстрируя мастер-класс по замене колеса на патрульной машине, российские специалисты выполнили задачу, перекрыв нормативные показатели в несколько раз.

Основой тренировки стало выполнение таких элементов подготовки, как оказание первой помощи пострадавшему, тушение пожара, параллельной парковки и замены колеса.

Тренировка российских военных автоинспекторов проводилась в рамках подготовки к международным соревнованиям «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020.

Всего российская команда, участвующая в конкурсе провела 5 раздельных тренировок, в ходе которых военные автоинспекторы выполнили более 30 нормативов и отработали более 20 часов вождения на патрульных автомобилях.

Торжественное открытие конкурса состоится 25 августа 2020 года на полигоне «Кокандский» вблизи города Коканд.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Подготовка к соревнованиям проводиться с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Страна-соорганизатор предоставляет командам технику и все виды обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309061@egNews