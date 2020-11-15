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Agenparl

Российские военнослужащие в ходе учения «Дружба-2020» посетили крупнейшую плотину в Южной Азии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 15 novembre 2020
15.11.2020 (13:51)

Российские военнослужащие посетили дамбу Тарбела на реке Инд в Пакистане в рамках культурной программы совместного военного учения «Дружба-2020». Сооружение является одной из самых больших земляных плотин в стране, так длина ее составляет 97 км, высота 137 метров, общая площадь 260 кв. километров. Здесь же расположена крупнейшая гидроэлектростанция Пакистана.

Дамба находится недалеко от места проведения одного из этапов российско-пакистанского военного учения «Дружба-2020».

На водохранилище военнослужащим из России пакистанские коллеги организовали состязания по гребле на байдарках и каноэ, а также всех желающих прокатили на быстроходных лодках и гидроциклах. Для любителей рыбалки организовали соревнования по рыбной ловле.

На смотровой площадке гостям продемонстрировали макет местности водохранилища, а все желающие смогли сфотографироваться.

В целях безопасности, всех обеспечили спасательными жилетами, также в готовности находился расчет быстроходного спасательного катера.

После культурной программы для гостей организовали пикник.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2020» принимают участие более 70 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Учение продлится до 19 ноября с.г.

Справочно:

Совместное учение проводится на территории полигона сил специальных операций в н.п. Тарбела, а также на базе Национального антитеррористического центра в н.п. Пабби Исламской Республики Пакистан.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324752@egNews

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