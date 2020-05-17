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Agenparl

Российские военнослужащие в Таджикистане перешли на летнюю форму одежды

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (11:30)

Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, перешли на летнюю облегченную форму одежды.

Форма разработана специально для военнослужащих, проходящих службу в местностях с жарким климатом. Специфической особенностью формы является ткань, из которой она изготовлена. Ее отличает повышенная вентиляция, термо-и влагорегуляция. К тому же, цветовая гамма ткани из бежевых и светло-коричневых тонов не выгорает на солнце и позволит военнослужащему не выделяться в горно-пустынной местности. В производстве формы использованы специальные износоустойчивые ткани, применены специальные нитки и фурнитура

В комплект экипировки входят: полевая фуражка, полевая куртка на молнии, брюки прямого покроя, короткие брюки (шорты), футболка, поясной ремень  и облегченные ботинки с высоким берцем.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292762@egNews

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