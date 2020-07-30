giovedì, Luglio 30, 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.…

SENATO DELLA REPUBBLICA – INTERROGAZIONE N. 3-01801 SULLA CONCESSIONE DELLA CROCE COMMEMORATIVA…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI BANCA POPOLARE DI MILANO…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI…

SENATO DELLA REPUBBLICA – INTERROGAZIONE N. 3-01600 SULLA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA…

SENATO DELLA REPUBBLICA – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLE…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA COOPERATIVA AGRICOLA…

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DELLA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI…

Agenparl
Image default
Home » Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили упражнения боевых стрельб в рамках недели контрольных занятий

Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили упражнения боевых стрельб в рамках недели контрольных занятий

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (07:33)

Российские военнослужащие подразделений 201-й военной базы, дислоцированной Таджикистане, выполнили упражнения боевых стрельб в рамках недели контрольных занятий.

Ведение огня осуществлялось в светлое и темное время суток по воздушным и наземным целям условного противника – беспилотникам, пехоте, танкам и быстроходной технике. Также на контрольных занятиях механики-водители и водители выполнили экзаменационные упражнения по вождению бронетанковой и автомобильной техники с преодолением различных препятствий – водных и грязевых рвов, завалов из камней, участков вязкого грунта и оврагов.

По результатам занятий каждому военнослужащему была выставлена индивидуальная оценка. Всего в боевых стрельбах, проводимых на горных полигонах Ляур и Самбули, было задействовано боле 500 человек личного состава и около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304553@egNews

Post collegati

Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили упражнения боевых стрельб в рамках недели контрольных занятий

Redazione

В Восточном военном округе на полигоне Цугол Забайкальского края проходит полевой выход войск РХБЗ

Redazione

В Приморье танки и БМП Восточного военного округа форсировали водную преграду

Redazione

Российские военные медики продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусом в госпитале в Бишкеке

Redazione

За период полевых занятий со снайперами планируется провести более сотни огневых тренировок

Redazione

Курсанты-морпехи ДВОКУ учатся преодолевать водные преграды в полном снаряжении и сооружать плоты из подручных средств

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More