Российские военнослужащие в Таджикистане выполнили упражнения боевых стрельб в рамках недели контрольных занятий

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 30 luglio 2020

30.07.2020 (07:33)

Российские военнослужащие подразделений 201-й военной базы, дислоцированной Таджикистане, выполнили упражнения боевых стрельб в рамках недели контрольных занятий.

Ведение огня осуществлялось в светлое и темное время суток по воздушным и наземным целям условного противника – беспилотникам, пехоте, танкам и быстроходной технике. Также на контрольных занятиях механики-водители и водители выполнили экзаменационные упражнения по вождению бронетанковой и автомобильной техники с преодолением различных препятствий – водных и грязевых рвов, завалов из камней, участков вязкого грунта и оврагов.

По результатам занятий каждому военнослужащему была выставлена индивидуальная оценка. Всего в боевых стрельбах, проводимых на горных полигонах Ляур и Самбули, было задействовано боле 500 человек личного состава и около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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