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Российские военнослужащие в Таджикистане провели субботник в военных городках

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (11:45)

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели субботник в военных городках Душанбе и Бохтар.

На закрепленной за подразделениями территории были вскопаны и облагорожены клумбы, высажены цветы, побелены деревья и бордюры. Большое внимание было уделено высадке цветов в жилых зонах военных городков. Также проведено обновление детских площадок. Мероприятия проводились с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292763@egNews

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