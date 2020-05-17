Российские военнослужащие в Таджикистане провели субботник в военных городках

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 17 maggio 2020

17.05.2020 (11:45)

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели субботник в военных городках Душанбе и Бохтар.

На закрепленной за подразделениями территории были вскопаны и облагорожены клумбы, высажены цветы, побелены деревья и бордюры. Большое внимание было уделено высадке цветов в жилых зонах военных городков. Также проведено обновление детских площадок. Мероприятия проводились с минимальным привлечением личного состава и повышенными мерами предупреждения заболевания вирусными инфекциями.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.