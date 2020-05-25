Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по безопасности военной службы

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (20:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом летнего периода обучения 2020 учебного года провели комплексное занятие по безопасности военной службы.

На занятия был привлечен и проинструктирован весь личный состав и гражданский персонал ОГРВ ПРРМ. Для военнослужащих, несущих службу в суточных нарядах и караулах занятия проведут повторно на следующий день.

Военнослужащим и гражданскому персоналу были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, действия при оказании первой медицинской помощи, проведении спортивно-массовых мероприятий, требования пожарной безопасности, и другие.

В ходе занятий личный состав посетил 12 учебных точек. На каждом, для большей наглядности к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.

Занятия по безопасности военной службы носили плановый характер.