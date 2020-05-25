Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по безопасности военной службы

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020
25.05.2020 (20:30)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом летнего периода обучения 2020 учебного года провели комплексное занятие по безопасности военной службы.
На занятия был привлечен и проинструктирован весь личный состав и гражданский персонал ОГРВ ПРРМ. Для военнослужащих, несущих службу в суточных нарядах и караулах занятия проведут повторно на следующий день.
Военнослужащим и гражданскому персоналу были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, действия при оказании первой медицинской помощи, проведении спортивно-массовых мероприятий, требования пожарной безопасности, и другие.
В ходе занятий личный состав посетил 12 учебных точек. На каждом, для большей наглядности к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.
Занятия по безопасности военной службы носили плановый характер.
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294183@egNews