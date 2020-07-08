Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

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08.07.2020 (21:26)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда роты охраны.

Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.

По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.

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