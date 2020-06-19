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Agenparl

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Бендерской трагедии

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 19 giugno 2020

19.06.2020 (21:17)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 28-й годовщине Дня памяти и скорби по погибшим в 1992 году.

В памятных мероприятиях приняли участие российские военнослужащие, президент Приднестровья, администрация города, главы министерств и силовых ведомств региона, а также защитники Приднестровья.

Траурные мероприятия начались с митинга и марша к Мемориалу Памяти и Скорби, после чего состоялось возложение цветов к памятнику в честь погибших защитников Приднестровья в вооруженном конфликте 1992 года.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298100@egNews

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