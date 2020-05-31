Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к летнему периоду обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 maggio 2020
31.05.2020 (08:32)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности личного состава к летнему периоду обучения 2020 учебного года.
На строевом смотре офицеры управления ОГРВ ПРРМ провели смотр документации, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом. Проверена учебно-материальная база подразделений для проведения занятий в полевых условиях
В ходе строевого смотра были проверены командиры отделений на предмет знания сигналов управления строем с помощью сигнальных флажков.
В завершении строевого смотра военнослужащие ОГРВ ПРРМ прошлись торжественным маршем.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295092@egNews