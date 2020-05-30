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Agenparl

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили мероприятия подготовительного периода

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 maggio 2020

30.05.2020 (15:24)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершили мероприятия подготовительного периода.

В течение месяца прошли сборы с военнослужащими специалистами, учебно-методические сборы с сержантским и офицерским составом и занятия по безопасности военной службы.

В рамках подготовительного периода провели подготовку объектов ОГРВ ПРРМ к эксплуатации в летних условиях. Военнослужащие выполнили мероприятия по переводу более 120 единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации. В ОГРВ ПРРМ усовершенствовали учебно-материальную базу войскового стрельбища, танкодрома и автодрома, для проведения занятий по боевой подготовке.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ приступят к летнему периоду обучения с 1 июня в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295055@egNews

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