Российские военнослужащие в Приднестровье провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (08:07)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке с нештатными инструкторами спортивного клуба «Красная Звезда».

В ходе инструкторско-методических занятий начальник по физической подготовке ОГРВ ПРРМ довел инструкторам требования безопасности и методику проведения занятий по военно-прикладным видам спорта согласно наставлению по физической подготовке.

На учебных точках личному составу наглядно продемонстрировали технику преодолении полосы препятствий, а также технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике и другим видам спорта с различным спортивным инвентарем.

В завершении инструкторско-методических занятий нештатные инструктора сдали зачеты по теоретической и практической части физической подготовки.

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