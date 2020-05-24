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Home » Российские военнослужащие в Приднестровье провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке

Российские военнослужащие в Приднестровье провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (08:07)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке с нештатными инструкторами спортивного клуба «Красная Звезда».

В ходе инструкторско-методических занятий начальник по физической подготовке ОГРВ ПРРМ довел инструкторам требования безопасности и методику проведения занятий по военно-прикладным видам спорта согласно наставлению по физической подготовке.

На учебных точках личному составу наглядно продемонстрировали технику преодолении полосы препятствий, а также технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике и другим видам спорта с различным спортивным инвентарем.

В завершении инструкторско-методических занятий нештатные инструктора сдали зачеты по теоретической и практической части физической подготовки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293913@egNews

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