Российские военнослужащие в Приднестровье провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020
24.05.2020 (08:07)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели инструкторско-методические занятия по физической подготовке с нештатными инструкторами спортивного клуба «Красная Звезда».
В ходе инструкторско-методических занятий начальник по физической подготовке ОГРВ ПРРМ довел инструкторам требования безопасности и методику проведения занятий по военно-прикладным видам спорта согласно наставлению по физической подготовке.
На учебных точках личному составу наглядно продемонстрировали технику преодолении полосы препятствий, а также технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике и другим видам спорта с различным спортивным инвентарем.
В завершении инструкторско-методических занятий нештатные инструктора сдали зачеты по теоретической и практической части физической подготовки.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293913@egNews