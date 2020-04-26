domenica, Aprile 26, 2020
Breaking News

JOINT STATEMENT FROM THE CO-CHAIRS OF THE SPECIAL ASEAN-UNITED STATES FOREIGN MINISTERS’ MEETING…

JOINT STATEMENT FROM THE CO-CHAIRS OF THE SPECIAL ASEAN-UNITED STATES FOREIGN MINISTERS’ MEETING…

CORONAVIRUS, DI MAIO: NON SI GIOCA PER LA VITTORIA DI UN PARTITO,…

MOVIMENTO PER LA VITA: LA PANDEMIA NON GENERI L’EUTANASIA

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA’S UNION DAY

CASTEL VOLTURNO, SOLIDARIETà PER CHI OPERA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE

YEMEN: SEPARATISTI DEL SUD ROMPONO ACCORDI PACE CON IL GOVERNO

CS – RAI: IL PRESIDENTE MATTARELLA CON UN VIDEOMESSAGGIO A #MAESTRI PARLA…

Agenparl
Image default
Home » Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 26 aprile 2020

26.04.2020 (16:11)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В переводе вооружения и военной техники, который пройдёт в три этапа (подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ) будет задействовано 100% личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе мероприятий сезонного обслуживания техники военнослужащие изучат требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а также сдадут зачеты.

Работы по переводу вооружения и военной техники в ОГРВ ПРРМ на летний режим эксплуатации являются плановыми и завершатся в мае.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288971@egNews

Post collegati

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Redazione

Связисты общевойсковой армии ЗВО приняли участие в акции «Письмо ветерану»

Redazione

Военнослужащие ЦВО приступили к опашке села в горах Тувы для защиты от пожаров

Redazione

Военнослужащие и техника ЗВО, привлекаемые к тренировкам Парада Победы, завершили возвращение в пункты постоянной дислокации

Redazione

Художник ЦДРА Павел Бойко ко Дню Победы создает портрет маршала советского союза Г.К.Жукова

Redazione

Окружной дом офицеров ЦВО организовал онлайн-акцию «Дневники памяти»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More