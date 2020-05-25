Российские военнослужащие в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (20:15)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги за зимний период обучения 2020 учебного года.

За данный период времени личный состав ОГРВ ПРРМ проводил различные занятия по боевой подготовке, среди которых было проведено около 30 боевых стрельб отделений и боевых стрельб взводов, а также более 30 тренировок с подразделением противодействия терроризму.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ принимали активное участие в спортивной и культурной жизни региона. В рамках спортивных мероприятий военнослужащие ОГРВ ПРРМ соревновались в различных видах спорта между силовыми ведомствами региона. В рамках культурной программы российские военнослужащие приняли активное участие в мероприятиях посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, в ходе которых поздравили ветеранов с концертом по месту жительства, открыли бюст маршалу Жукову, облагородили памятники героев Советского Союза захороненных в г.Тирасполь, а также отреставрировали мемориал Воинской Славы в военном городке ОГРВ ПРРМ.