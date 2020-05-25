lunedì, Maggio 25, 2020
Breaking News

SCLEROSI MULTIPLA. SI VALUTA L’EFFETTO DEL TRAPIANTO DI STAMINALI

SPEECH: PM PRESS CONFERENCE STATEMENT: 25 MAY 2020

PRESS RELEASE: PRIME MINISTER SETS OUT TIMELINE FOR RETAIL TO REOPEN IN…

ASSISTENTI CIVICI, CHIGI: METà UTILITA’ E SOLIDARIETà SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO LA RETE…

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 25 MAY…

HONG KONG, LA CINA NON PUO’ INTRODURRE LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE. E…

FASE 2: PD, SERVONO NORME PER RILANCIARE CROCIERE

GIUSTIZIA: GIORGIS, RIFORMARE CSM PER PRESERVARNE AUTOREVOLEZZA

SCUOLA: INTERGRUPPO DONNE, SOLIDARIETà AD AZZOLINA, SCONCERTANTE OFFESE ANCHE DA EDUCATORI

PRIME MINISTER MARIN ABSENT FROM DUTY DUE TO A COLD

Agenparl

Российские военнослужащие в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 25 maggio 2020

25.05.2020 (20:15)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги за зимний период обучения 2020 учебного года.

За данный период времени личный состав ОГРВ ПРРМ проводил различные занятия по боевой подготовке, среди которых было проведено около 30 боевых стрельб отделений и боевых стрельб взводов, а также более 30 тренировок с подразделением противодействия терроризму.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ принимали активное участие в спортивной и культурной жизни региона. В рамках спортивных мероприятий военнослужащие ОГРВ ПРРМ соревновались в различных видах спорта между силовыми ведомствами региона. В рамках культурной программы российские военнослужащие приняли активное участие в мероприятиях посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, в ходе которых поздравили ветеранов с концертом по месту жительства, открыли бюст маршалу Жукову, облагородили памятники героев Советского Союза захороненных в г.Тирасполь, а также отреставрировали мемориал Воинской Славы в военном городке ОГРВ ПРРМ.

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12294181@egNews

Post collegati

Российские военнослужащие в Приднестровье подвели итоги за зимний период обучения

Redazione

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по безопасности военной службы

Redazione

Начальник штаба МТО ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин проинспектировал выполнение подразделениями МТО задач в Дагестане

Redazione

Экологи ЦВО, направляющиеся на Ямал для очистки территории мыса Марре-Сале, прибыли в аэропорт Бованенково

Redazione

С отрядом по борьбе с подводным диверсионным силам и средствам Балтийского флота проведено учение в Финском заливе

Redazione

Более 300 курсантов учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища сдали экзамены и готовятся к убытию в войска

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More