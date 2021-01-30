Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнования по тяжёлой атлетике

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 gennaio 2021

30.01.2021 (17:45)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели турнир на кубок начальника ОГРВ ПРРМ по жиму штанги лежа между подразделениями.

По регламенту турнира участники состязаний были разделены на семь весовых категорий: до 67,5 кг, до 75 кг, до 82,5 кг, до 90 кг до 100 кг, до 110 кг и до 125 кг. Помимо индивидуального состязания, во внимание принимался командный зачет, который складывался из семи лучших результатов команды.

По итогам состязания по жиму штанги, лежа между подразделениями ОГРВ ПРРМ общекомандное первое место заняли военнослужащие роты материального обеспечения. Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

Новости по теме:

Метки: