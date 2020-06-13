Российские военнослужащие в Приднестровье совершенствуют иностранный язык

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (16:13)

Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова изучают язык региона пребывания в рамках подготовки к ротации и заступлению в Зону безопасности.

Для качественного выполнения действий во время практических занятий военнослужащие ОГРВ ПРРМ с наступлением летнего периода обучения изучают теоретическую часть военных дисциплин.

Одним из элементов специальной подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, заступающих в Зону безопасности, являются занятия по изучению основ языка региона пребывания.

Благодаря специальной подготовке российские военнослужащие не только расширяют свой кругозор, изучая культуру и традиции особенности региона, но и совершенствуются профессионально для устранения языкового барьера, так как при выполнении миротворческой миссии и несении службы в Зоне безопасности на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах миротворцы регулярно общаются с местным населением.

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