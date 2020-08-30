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Agenparl

Российские вертолетчики выиграли этап поисково-спасательных операций на конкурсе «Авиадартс-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020
31.08.2020 (01:15)

На Международном конкурсе «Авиадартс-2020» подведены итоги этапа поисково-спасательного обеспечения среди экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Летчики армейской авиации Южного военного округа взяли максимум баллов на данном этапе. С минимальным штрафом завершили этап экипажи Центрального военного округа. Третьими были летчики из Республики Беларусь.

«Этот элемент соревнований новый и в рамках международного конкурса проводился впервые»- заявил главный судья конкурса «Авиадартс» полковник Петр Серебряков.

Полеты выполнялись в составе пары. Ведомый экипаж определял точку нахождения условно терпящих бедствие радиотехническим способом в заданном районе и точно передать координаты. Ведущий экипаж проводил визуальный поиск и после обнаружения нужно точки должен, зависнув на предельно малой высоте, спускал спасателя на лебедке вниз и поднимал условно пострадавшего на борт вертолета для эвакуации.

«В данном конкурсном элементе оценивались сразу несколько показателей – во-первых, время работы в зоне поиска. Экипажам отводилось всего 14 минут на всю работу. Причем вход в зону поиска и выход из нее проводился через строго отведенные воздушные коридоры. Это также контролировали судьи. Далее – правильность определения символа, который был выложен на земле, обозначая точку работы. После мы оценивали время и точность самой поисково-спасательной работы с лебедкой» – рассказал судья конкурса подполковник Владимир Дмитришин.

В Международном конкурсе «Авиадарст-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311289@egNews

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