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Agenparl

Российские артиллеристы в Таджикистане отработали тактику «кочующих минометов»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (08:47)

Минометные батареи 201-й российской военной базы отработали тактику «кочующих минометов», установленных в кузовах автомобилей «Урал», на учениях в горах Таджикистана.

Стрельба велась из 120-мм минометов «Сани» со сменой огневых позиций по ненаблюдаемым целям, находящимся в складках местности, а также за естественными преградами и возвышенностями. Поиск целей условного противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотной авиации. Для создания боевой обстановки на горном полигоне Самбули были применены статические и динамические мишени, задействован электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования. Тактика «кочующих минометов» применялась на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего в ходе однодневного учения расчеты поразили свыше 80 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и инженерные сооружения противника.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301411@egNews

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