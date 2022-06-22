Роснедра на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме

(AGENPARL) – MOSCOW mer 22 giugno 2022

16 июня в рамках деловой программы юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) основной дискуссионной площадкой Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) стала сессия «Трансформация развития недропользования в новых условиях», которая состоялась при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Модератором сессии выступил Кирилл Токарев, шеф-редактор и ведущий телеканала РБК.

Основной повесткой стали новые условия и вызовы в отрасли недропользования на всех звеньях, а также динамика процессов, которые развиваются в добывающей промышленности, экспорте и других сферах. https://forumspb.com/programme/business-programme/97173/

Спикерами дискуссии стали:

Дмитрий Тетенькин , заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России);

, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России); Андрей Корнийчук , генеральный директор АНО «Цифровое недропользование»;

генеральный директор АНО «Цифровое недропользование»; Сергей Степанов , старший вице-президент – производственный директор ПАО «ГМК «Норильский никель»;

, старший вице-президент – производственный директор ПАО «ГМК «Норильский никель»; Сергей Журавлев, вице-президент по работе с государственными органами ПАО «Полюс».

Фундаментальные изменения структуры минерально-сырьевой базы требуют трансформации привычных подходов по всем направлениям деятельности. В связи с чем участники сессии рассмотрели государственную политику в свете решения задачи по наращиванию запасов полезных ископаемых в ближайшей перспективе, а также обсудили инвестиционные программы и систему аудита запасов.

Дмитрий Тетенькин, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ отметил, что именно российская минеральная база является гарантом экономической и энергетической безопасности нашей страны, поэтому ключевой задачей Минприроды России стало обеспечение стабильного функционирования отрасли и ее непрерывного развития. В планах Министерства сосредоточить бюджетное финансирование по двум основным направлениям: на объектах импортозависимых видов сырья и на переоценку крупных объектов нераспределенного фонда. Спикер также перечислил актуальные государственные программы и проекты, проинформировал о внесенных поправках в законодательные документы, акцентировал внимание на принятых мерах и решениях по поддержке отечественных отраслевых организаций, а также ввел в курс дела о цифровых новинках в сфере недропользования.

«Все перечисленные меры позволят поддержать действующие проекты и запустить проекты на старте, обеспечить ускоренное развитие экономики, создать необходимые условия для запуска проектов в срочной и долговременной перспективе – фактически трансформировать отрасль с учетом внешних вызовов», – резюмировал Дмитрий Тетенькин.

В свою очередь Сергей Степанов, старший вице-президент – производственный директор ПАО «ГМК «Норильский никель» отметил, что наши люди умеют добывать эффективно газ, нефть, уголь, золото, но мы должны понимать свои сильные и слабые стороны и, например, по микропроцессорам нам будет сложно в ближайшие 10 лет догнать мировой уровень, поэтому в части технологий желательно сохранить баланс.

Сергей Журавлев, вице-президент по работе с государственными органами ПАО «Полюс» подчеркнул: «Мы заинтересованы в необходимости принять меры со стороны государства на ускорение ввода в эксплуатацию новых месторождений, получения доступа к единой системе геологической информации, приоритета лицензии над требованиями лесного и водного кодекса и особо охраняемые природные территории».

В меняющихся условиях обеспечение сырьевого суверенитета Российской Федерации и независимого технологического развития отрасли недропользования становится одним из главных фокусов устойчивого экономического развития нашей страны, отметил Андрей Корнийчук, генеральный директор, АНО «Цифровое недропользование». «Основной задачей является конечно же обеспечение сырьевого и технологического суверенитета. В нынешних условиях перспективное развитие недропользования в нашей стране зависит от того на сколько успешно отрасль переориентируется на нетрадиционные месторождения, глубоко залегающие в слабоизученных провинциях. Необходимо изменять структуру минерально-сырьевой базы в пользу месторождений с другой рентабельностью. Она как раз и требует комплексных преобразований, технологического перевооружения, совершенствования и изменения оборота геологических данных. Государству необходим системный механизм анализа межотраслевых производственных цепочек (балансов)», – сказал он.

На полях сессии участники активно обсудили обеспечение сырьевого и технологического суверенитета, достижение суверенитета в области оборота геологических данных, текущую работу по восполнению минерально-сырьевой базы, создание системы Суверенного аудита запасов и суверенитета в области оборота геологических данных.

По итогам дискуссии сделан вывод, что при соблюдении определенных условий и с учетом необходимых факторов Россия имеет все возможности для организации рационального и эффективного внутреннего и внешнего взаимодействия с заинтересованными странами.

Также 16 июня на полях ПМЭФ-2022 состоялась деловая встреча советника руководителя Роснедр Дмитрия Олейника и губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Представители федерального и регионального органов власти обсудили перспективы освоения крупнейших месторождений, включённых в комплексную программу ускоренного развития региона, наметили векторы дальнейшего сотрудничества в решении актуальных вопросов в сфере недропользования Забайкальского края.

Ранее, 15 июня, в рамках деловой программы платформы «Устойчивое будущее» на ПМЭФ-2022 состоялась сессия Роснедр «Минерально-сырьевая база новой экономики: как обеспечить спрос на ресурсы, не разрушая природу». Подробная информация о мероприятии доступна по ссылке: https://www.rosnedra.gov.ru/article/14366.html?mm=875&ml=271

25-й Петербургский международный экономический форум завершился в г. Санкт-Петербург 18 июня 2022 г. В этом году его посетили представители более 140 стран и территорий. Главным мероприятием насыщенной деловой программы форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Fonte/Source: https://www.rosnedra.gov.ru/article/14374.html