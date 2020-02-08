(AGENPARL) – Moscow, sab 08 febbraio 2020

Решения, принятые на заседании Правительства 6 февраля 2020 года:

1. О проекте федерального закона «О внесении

изменения в статью 25 Федерального закона “О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”»

Проектом федерального закона «О внесении

изменения в статью 25 Федерального закона “О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”»

предлагается внести в абзац второй пункта 2 статьи 25 указанного федерального

закона изменение, в соответствии с которым изъятые или конфискованные этиловый

спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом

административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Принятие проекта федерального закона

будет способствовать совершенствованию законодательства о государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной

продукции.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении

изменения в статью 25 Федерального закона “О государственном регулировании производства и

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции”»

и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

2. О проекте федерального закона «О внесении

изменения в статью 93 Федерального закона “О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд”»

Законопроектом предлагается установить

возможность заключения контракта на оказание услуг по экспорту драгоценных

металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда России для реализации на

внешнем рынке, с организациями, 100% голосующих акций которых находится в

федеральной собственности, определёнными нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации.

Принятие законопроекта позволит исключить

возможные риски, связанные с невозвратом нереализованных ценностей в Госфонд

России или непоступлением в федеральный бюджет денежных средств от реализации

драгоценных металлов и драгоценных камней, отпущенных из Госфонда России.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении

изменения в статью 93 Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”» и внести его в

Государственную Думу в установленном порядке.

3. О проекте федерального закона «О внесении

изменений в статью 12 Закона Российской Федерации “О торгово-промышленных

палатах в Российской Федерации” и статьи 15 и 151 Федерального

закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации”»

Законопроект разработан в целях

расширения участия торгово-промышленных палат в мероприятиях по поддержке

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Положениями законопроекта

торгово-промышленные палаты наделяются правом выступать в качестве организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Вводимая законопроектом норма позволит

торгово-промышленным палатам участвовать в региональных и муниципальных

программах поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет

способствовать развитию указанного сектора экономики.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении

изменений в статью 12 Закона Российской Федерации “О торгово-промышленных палатах в Российской

Федерации” и статьи 15

и 151 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации”» и внести

его в Государственную Думу в установленном порядке.

4. О проекте федерального закона «О внесении

изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24

Федерального закона “О статусе военнослужащих”»

Проект федерального закона «О внесении

изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24

Федерального закона “О статусе военнослужащих”» разработан Минобороны России в

целях исключения из перечня оснований для снятия военнослужащих (граждан,

уволенных с военной службы) с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях

случаев предоставления им от органа государственной власти или органа местного

самоуправления земельного участка для строительства жилого дома.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении

изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24

Федерального закона “О

статусе военнослужащих”»

и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

5. О проекте федерального закона «О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления

предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей

руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций

высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов»

Законопроектом предлагается внести

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части повышения предельного

возраста для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления (за

исключением отдельных случаев), установить ограничение по замещению одним и тем

же лицом должности ректора одной и той же образовательной организации высшего

образования или должности руководителя одной и той же научной организации не

более трёх сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с

руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций

высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет.

Аналогичные изменения по установлению предельного возраста касаются

руководителей филиалов указанных организаций, сроки действия трудовых договоров

которых предлагается связать со сроками полномочий руководителей

соответствующих организаций.

Переходными положениями законопроекта

предусмотрено, что для руководителей государственных и муниципальных

образовательных организаций высшего образования и руководителей государственных

и муниципальных научных организаций, замещающих должности по срочным трудовым

договорам на день вступления в силу законопроекта, первым из трёх возможных

сроков замещения должности является срок замещения должности, на который они

назначены (избраны) на день вступления в силу законопроекта, а трудовые

договоры, заключённые с руководителями государственных и муниципальных

образовательных организаций высшего образования и руководителями

государственных и муниципальных научных организаций, а также руководителями

филиалов указанных организаций на неопределённый срок, считаются заключёнными

на пять лет со дня вступления в силу законопроекта. Переходными положениями

законопроекта также устанавливается, что уставы указанных организаций со дня

вступления в силу законопроекта действуют в части, не противоречащей нормам,

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации (в редакции

законопроекта).

Принятие законопроекта позволит

обеспечить в условиях дефицита высококвалифицированных управленческих кадров в

сфере образования и науки реализацию долгосрочных программ деятельности и

развития образовательных организаций высшего образования и научных организаций,

а также сохранить образовательные и научные традиции.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления

предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей

руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций

высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов» и внести

его в Государственную Думу в установленном порядке.

6. О проекте федерального закона «О внесении

изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона “О науке и государственной

научно-технической политике” и статью 51 Федерального закона “Об

образовании в Российской Федерации”»

Законопроектом предлагается внести

изменения, касающиеся наделения президента образовательной организации высшего

образования (далее – президент) и научного руководителя научной организации

(далее – научный руководитель) полномочиями по участию в определении программ и

планов развития организации, по участию в деятельности коллегиальных органов

управления, представлению интересов организаций в отношениях с государственными

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями

при возложении на них соответствующего полномочия в установленном порядке,

участию в решении вопросов совершенствования образовательной, научной,

воспитательной, организационной и управленческой деятельности организации. В

соответствии с законопроектом уставами организаций могут быть предусмотрены и

иные полномочия президента и научного руководителя, учитывающие специфику

деятельности этих организаций, по решению учёного (научного,

научно-технического) совета президент и научный руководитель могут быть председателем

соответствующего учёного (научного, научно-технического) совета организации.

Принятие законопроекта будет

способствовать повышению эффективности управления образовательными

организациями высшего образования, научными организациями с учётом современных

тенденций развития университетов и научных организаций, формирования крупных

университетских комплексов, расширения кооперации образовательных организаций

высшего образования, научных организаций с предприятиями реального сектора

экономики.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении

изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона “О науке и государственной научно-технической

политике” и статью 51

Федерального закона “Об

образовании в Российской Федерации”» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

7. О распределении бюджетных ассигнований,

предусмотренных Минфину России на 2020 год, на мероприятия по модернизации

инфраструктуры федеральных государственных образовательных организаций высшего

образования, включая капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по

антитеррористической защищённости объектов, между главными распорядителями

средств федерального бюджета

Проектом распоряжения предлагается

утвердить распределение бюджетных ассигнований в размере 10 000 млн рублей

между 15 главными распорядителями средств федерального бюджета.

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской

Федерации по данному вопросу.

Fonte/Source: http://government.ru/news/38930/