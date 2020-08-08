Результаты научной деятельности организаций РВСН продемонстрируют на Форуме «АРМИЯ-2020»

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 08 agosto 2020

08.08.2020 (14:29)

В рамках научно-деловой программы форума военно-научным комитетом Ракетных войск стратегического назначения спланированы к проведению круглые столы, посвященные перспективам развития средств вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) с применением инновационных технологий и разработок отечественной науки и оборонной промышленности.

На стенде и площадках РВСН посетителям форума будут представлены результаты научной деятельности организаций войск, воплощенные в разрабатываемые, а также принятые на снабжение и применяемые в войсках образцы ВВСТ.

VI Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» состоится в августе 2020 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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