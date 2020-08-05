Реактивная артиллерия ВВО уничтожила объекты противника в труднодоступном районе Забайкалья

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 05 agosto 2020
05.08.2020 (06:15)
На полигоне «Цугол» Забайкальского края завершилось тактическое учение с подразделениями реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия и Забайкалье.
В ходе проведения тактического учения расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выполнили ряд огневых задач по нанесению одиночных и групповых ракетных ударов с выполнением практических пусков боевых реактивных снарядов. Так, артиллеристам удалось уничтожить скопление живой силы, а также несколько передовых пунктов управления «противника» в труднодоступном районе.
В рамках тактического учения военнослужащие также отработали задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами, практическому расчету параметров стрельбы и боевому применению РСЗО.
Всего к учениям было привлечено более 500 военнослужащих и задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.
По итогам учения командование общевойскового объединения высоко оценило уровень подготовки артиллеристов.
Метки:
Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305478@egNews