Реактивная артиллерия ВВО уничтожила объекты противника в труднодоступном районе Забайкалья

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 05 agosto 2020

05.08.2020 (06:15)

На полигоне «Цугол» Забайкальского края завершилось тактическое учение с подразделениями реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» мотострелковых соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия и Забайкалье.

В ходе проведения тактического учения расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выполнили ряд огневых задач по нанесению одиночных и групповых ракетных ударов с выполнением практических пусков боевых реактивных снарядов. Так, артиллеристам удалось уничтожить скопление живой силы, а также несколько передовых пунктов управления «противника» в труднодоступном районе.

В рамках тактического учения военнослужащие также отработали задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами, практическому расчету параметров стрельбы и боевому применению РСЗО.

Всего к учениям было привлечено более 500 военнослужащих и задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники.

По итогам учения командование общевойскового объединения высоко оценило уровень подготовки артиллеристов.

Метки: