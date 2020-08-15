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Agenparl

Расчёты противокорабельных комплексов «Берег» ЧФ уничтожили десантный отряд кораблей противника в ходе учения

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 15 agosto 2020

15.08.2020 (12:20)

Военнослужащие берегового ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по уничтожению десантного отряда кораблей условного противника. В учении задействовано порядка 40 едиц вооружения и специальной техники.

В ходе учения на полигоне Железный Рог в Краснодарском крае расчёты береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» совершили марш в назначенные районы на кавказском побережье Черного моря.

Далее артиллеристы отработали вопросы маскировки, инженерного оборудования позиций и приведение комплексов к бою. Затем выполнив обнаружение дальних и ближних надводных целей уничтожили десантный отряд кораблей условного противника путём выполнения артиллерийских стрельб. В роли десантного отряда кораблей противника были использованы специальные большие и малые корабельные щиты-мишени.

Помимо боевых задач военнослужащие отработали более 60 различных нормативов, в том числе по выводу комплексов из-под удара противника, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также по пополнению боекомплекта.

Учения на полигоне проводится с целью подготовки военнослужащих к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307364@egNews

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