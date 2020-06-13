sabato, Giugno 13, 2020
Breaking News

INFORMAL CONCLUSIONS OF THE FIRST MEETING OF THE INTERNATIONAL COALITION FOR THE…

PROMOTING PEACE, STABILITY AND SECURITY IN THE CENTRAL AFRICAN REGION

WHO WILL BEAR THE BRUNT OF LOCKDOWN POLICIES? EVIDENCE FROM TELE-WORKABILITY MEASURES…

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA : REQUEST FOR DEBT RELIEF UNDER THE CATASTROPHE…

NEW RULES ON FACE COVERINGS COMING IN ON MONDAY WILL HELP KEEP…

PRIME MINISTER MARIN DISCUSSED CROSS-BORDER TRAFFIC WITH NORWEGIAN PRIME MINISTER SOLBERG

TRANSPORT SECRETARY’S STATEMENT ON CORONAVIRUS (COVID-19): 12 JUNE 2020

INTERNATIONAL MINISTERS DISCUSS A NEW COALITION FOR THE SAHEL

POLICY PAPER: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 12 JUNE…

LIBERIA : REQUEST FOR DISBURSEMENT UNDER THE RAPID CREDIT FACILITY-PRESS RELEASE; STAFF…

Agenparl
Image default
Home » Расчёты военной полиции воронежского гарнизона ЗВО поздравили жителей города с Днём России

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона ЗВО поздравили жителей города с Днём России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

12.06.2020 (22:20)

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона Западного военного округа поздравили жителей и гостей города с Днём России.

Военнослужащие подарили жителям города символы праздника – флаги Российской Федерации. Военные полицейские провели акцию на Адмиралтейской площади – колыбели Российского военно-морского флота, где пришвартован первый линейный корабль «Гото Предестинация» с триколором, заложенный в Воронеже.

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона рассказали жителям и гостям города об истории российского триколора, истории праздника и родного края.

Всего в акции на День России поучаствовало свыше 10 расчётов военной полиции.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297048@egNews

Post collegati

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона ЗВО поздравили жителей города с Днём России

Redazione

Военные артисты ЮВО поздравили ростовчан с Днем России концертами в городских дворах

Redazione

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали день России

Redazione

Северный флот совместно с 12-м главком Минобороны и Русским географическим обществом проведёт экспедицию на Новую Землю

Redazione

Над главной базой Северного флота подняли государственный флаг России

Redazione

Более 10 тысяч военнослужащих РВСН приняли участие в написании исторического диктанта

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More