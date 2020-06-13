Расчёты военной полиции воронежского гарнизона ЗВО поздравили жителей города с Днём России

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020
12.06.2020 (22:20)
Расчёты военной полиции воронежского гарнизона Западного военного округа поздравили жителей и гостей города с Днём России.
Военнослужащие подарили жителям города символы праздника – флаги Российской Федерации. Военные полицейские провели акцию на Адмиралтейской площади – колыбели Российского военно-морского флота, где пришвартован первый линейный корабль «Гото Предестинация» с триколором, заложенный в Воронеже.
Расчёты военной полиции воронежского гарнизона рассказали жителям и гостям города об истории российского триколора, истории праздника и родного края.
Всего в акции на День России поучаствовало свыше 10 расчётов военной полиции.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297048@egNews