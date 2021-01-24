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Home » Расчеты ПВО общевойсковой армии ЗВО в ходе тренировки отразили ночную атаку крылатых ракет в Курской области

Расчеты ПВО общевойсковой армии ЗВО в ходе тренировки отразили ночную атаку крылатых ракет в Курской области

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 gennaio 2021

24.01.2021 (12:45)

Расчеты противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа отразили ночной удар условного противника в рамках учения по проверке боевой готовности в Курской области.

Согласно замыслу учений, военнослужащие ПВО поддерживали ночной оборонительный бой танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений союзников, которые столкнулись с превосходящим числом «противников» в передовой полосе.

Оборона воздушного пространства против самолётов, вертолётов, ракет и беспилотных летательных аппаратов проводилась при помощи зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3».

Каждый из дивизионов пусковых зенитно-ракетного комплекса отслеживал до 36 воздушных целей летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 м до 35 км. Расчеты выполнили сопровождение и уничтожение целей с использованием электронного пуска и отработали смену пусковой позиции.

Всего к учениям было привлечено около 550 военнослужащих противовоздушной обороны общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 120 вооружения и военной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12340445@egNews

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