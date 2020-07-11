Расчеты комплексов БПЛА гвардейской танковой армии ЗВО провели мониторинг лесных пожаров в Нижегородской области

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (20:00)

Расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», гвардейской танковой армии Западного военного округа провели поиск и обнаружение лесных пожаров в нижегородской области.

В связи с началом пожароопасного сезона с военнослужащими подразделений БПЛА проведены учения, во время которых были отработаны задачи по обнаружению лесных и степных пожаров. Расчеты многофункциональных беспилотных комплексов «Орлан-10» выявляли несколько очагов возгорания, действуя в диапазоне высот от 300 до 1000 метров и в радиусе до 100 км от наземной станции управления.

Для более качественного ведения воздушной разведки по обнаружению очагов возгорания на комплексах были использованы тепловизионные камеры, которые позволяют выявлять очаги пожаров в труднодоступной лесистой местности. Лесопожарная обстановка транслировалась операторами расчетов онлайн на командном пункте.

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