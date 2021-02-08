Расчеты БЛА «Орланов» и «Элеронов» совместно с артиллерийскими подразделениями ВВО уничтожили командные пункты условного противника

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (05:15)

Расчеты беспилотной авиации совместно с артиллеристами Восточного военного округа на полигоне «Сергеевский» в Приморье уничтожили командные пункты условного противника.

Специалисты беспилотной авиации в составе штатных расчетов, представляющих два типа летательных аппаратов, отработали слаженность в ходе выполнения упражнений.

В ходе тренировки были задействованы комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3», которые работали на высотах от 500 до 1000 метров. Они выполняли задачи по поиску условного противника, а также корректировке огня артиллерии. Координаты целей и визуализация огневого поражения в режиме реального времени передавалась на пункт управления.

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