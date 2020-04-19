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Agenparl

Расчетами подразделений РХБЗ Псковского соединения ВДВ совместно с подрядными организациями ЖКХ г. Пскова будет обработано около 170 километров дорог и 240 остановочных комплексов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 aprile 2020

19.04.2020 (07:55)

Накануне, расчеты подразделений РХБЗ Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения приступили к дезинфекционной обработке улиц г. Пскова, которая проводится в рамках работ по дезинфекции улично-дорожной сети города.

Дороги города были обработаны раствором гидрохлорида натрия с помощью современной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ).

С 04 до 08 утра десантники обработали проезжую часть центральных улиц города, а также близлежащие к расположению соединения улицы.

Данное мероприятие проводится совместно с подрядными организациями жилищно-коммунального хозяйства г. Пскова, в ходе которого будет обработано около 170 километров дорог и 240 остановочных комплексов.

До конца апреля будет проведена еще одна дезинфекционная обработка улиц. В дальнейшем, решение о продлении мероприятий будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12287493@egNews

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