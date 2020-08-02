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Home » Раритеты из собрания Центрального военно-морского музея демонстрируются в Калининграде

Раритеты из собрания Центрального военно-морского музея демонстрируются в Калининграде

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (18:00)

На выставке “Романовы и флот” можно увидеть плакетку с отливкой отпечатка ладони Петра I, гюйс с его ботика — «дедушки русского флота», серебряный Георгиевский рожок «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов», шесть закладных досок судов флота — от начала до конца XIX века, модель минного катера «Ксения» 1876 г., адмиральские и офицерские эполеты, а такжн форму офицера Российского флота начала XX века В. Халкиопова, судовой колокол 1855 г. и колокол участника Моонзундского сражения эскадренного миноносца «Гром» 1915 года.

Уникален футляр для рисунков форм обмундирования русского флота. Более десятка фотографий начала XX в. запечатлели пребывание императора Николая II и членов августейшей семьи на боевых кораблях и императорских яхтах Российского флота, а также группы личного состава этих кораблей.

Отдельный блок фотографий рассказывает о православия и судовых священников в отечественном флоте.

В Калининградском областном историко-художественном музее также начала работу выставка «Осмотреться в отсеках!», посвящённая Герою Советского Союза А.И. Маринеско и экипажу подводной лодки «С-13».

В экспозиции представят материалы из фондов КОИХМ, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Музей предложил вниманию посетителей экспозицию предметов из новых поступлений, позволяющих ярче раскрыть многогранную личность «подводника номер один», Героя Советского Союза капитана 3 ранга Александра Ивановича Маринеско.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305072@egNews

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