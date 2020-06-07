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Agenparl

Ракетчики Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили нормативы по условному уничтожению контрольной авиации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (15:10)

В Воронежской области боевые расчёты системы С-300ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали элементы противовоздушного боя по контрольным воздушным целям.

В ходе тренировки военнослужащие произвели обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитирующим современные средства воздушного нападения вероятного противника. В качестве контрольных целей выступали сверхзвуковые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Выдача целеуказаний зенитным ракетным дивизионам производилась с командного пункта полка.

Для устойчивого сопровождения, выдачи информации огневым подразделениям дополнительно были задействованы радиолокационные роты и радиотехнические батальоны объединения.

Работа зенитных ракетных войск объединения по контрольной авиации с электронными пусками зенитных управляемых ракет, позволяет боевым расчетам в мирное время оттачивать навыки ведения противовоздушного боя.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296253@egNews

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