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Home » Ракетные комплексы «Бал», «Бастион», «Искандер» продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Ракетные комплексы «Бал», «Бастион», «Искандер» продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020

22.08.2020 (19:30)

Новейшие береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» продемонстрируют военнослужащие Западного военного округа в ходе международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт в Кронштадте с 27 по 29 августа.

Гости форума «Армия-2020» в Кронштадте помимо динамического показа возможностей кораблей смогут увидеть статический показ вооружения, военной и специальной техники противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. Кроме того, будут развернуты экспозиции на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный», будет работать единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов «Эра гидрокосмоса».

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309007@egNews

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