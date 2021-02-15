Разведчики ЮВО на учении в Северной Осетии задействовали бронеавтомобили «Тигр-М» и армейскую авиацию

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15.02.2021 (10:30)

Военнослужащие соединения разведки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к тактико-специальным учениям в Северной Осетии. На занятиях военнослужащие освоят поступившие несколько месяцев назад современные бронеавтомобили-вездеходы «Тигр-М» и задействуют вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.

В учениях принимает участие около 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 150 единиц военной и специальной техники.

По замыслу учений разведывательные группы будут заброшены в тыл с применением вертолетов армейской авиации. После десантирования посадочным способом военнослужащим предстоит совершить налеты и засады с целью захвата важных документов и офицеров условного противника, ознакомленных с секретными сведениями.

Также военнослужащие отработают порядок захвата автомобиля условного противника в пересеченной горной местности, проведут поисковые действия с использованием бронеавтомобилей «Тигр-М», комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов.

Справочно:

Бронеавтомобиль «Тигр-М» предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

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