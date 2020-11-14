Разведчики танковой армии ЗВО практикуются в запуске и управлении беспилотниками

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 14 novembre 2020

14.11.2020 (13:57)

В Московской области, на полигоне Алабино, в рамках специальных занятий с расчётами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии военнослужащие разведывательных подразделений провели тренировочные запуски.

Разведчики отработали действия по подготовке летательных аппаратов, систем управления и средств наблюдения. Для этого применялись беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Разведка велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи фото и видео записывающих устройств, встроенных в БПЛА.

В рамках тренировочных полетов разведчиками были обнаружены командные пункты и район сосредоточения техники условного противника. В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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