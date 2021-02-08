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Agenparl

Разведчики общевойскового объединения ВВО в Забайкалье получили на вооружение специальные автоматы АСМ «Вал»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (04:40)

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Забайкальском крае, получили на вооружение партию модернизированных специальных автоматов АСМ «Вал».

Освоение современного автоматического оружия проводится разведчиками и военнослужащими подразделений специального назначения в ходе проведения занятий по тактической, огневой подготовки, а также в рамках регулярных практических тренировок по антитеррористической защищенности.

Новый специальный автомат калибра 9 мм предназначен для ведения бесшумной стрельбы на дальности до 400 метров (прицельная).

Модернизированная версия бесшумного автомата «Вал» получила новую форму ствольной коробки и магазин из прозрачного пластика, который позволяет военнослужащему отслеживать точное количество боеприпасов в магазине. Благодаря доработкам удалось достичь улучшения отдельных показателей служебно-эксплуатационных характеристик и эргономики.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342878@egNews

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