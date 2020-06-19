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Разведчики Амурского объединения ВВО отрабатывают новые упражнения с применением стреляющего ножа

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 19 giugno 2020

19.06.2020 (07:15)

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, осваивают ряд новых специальных упражнений с использованием стреляющего ножа разведчика НРС-2. Новые упражнения разрабатываются офицерами-разведчиками объединения с учетом анализа опыта современных вооруженных конфликтов.

В упражнения входит комплекс силовых нагрузок, в том числе с элементами рукопашного ножевого боя со спарринг-партнерами.  После прохождения испытания разведчики выполняют стрельбу из стреляющего ножа НРС-2 по мишени, находящейся на удалении от 15 до 25 метров. Положение для выполнения боевой стрельбы выполняется произвольно с ограничением времени.

Также практикуется вариант прохождения специальной полосы разведчика перед стрельбой. Комплексная тренировка проводится в различное время суток, в том числе ночью.

Кроме стреляющего ножа разведчики используют специальное бесшумное оружие АС «Вал» и бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез». К занятиям привлечено около 500 разведчиков.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297979@egNews

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