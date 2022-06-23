Рабочая поездка Председателя СК России в Республику Беларусь

(AGENPARL) – MOSCOW gio 23 giugno 2022

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин с рабочей поездкой посетил Республику Беларусь.

По приглашению Председателя Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрия Юрьевича Горы А.И. Бастрыкин принял участие во II Международной научно-практической конференции «Следственная деятельность: наука, образование, практика». Мероприятие состоялось в крупнейшем информационном и культурном центре страны, «алмазе» знаний, не имеющем аналогов в мире, – здании Национальной библиотеки Беларуси. В нем приняли участие руководитель управления международного сотрудничества и правового обеспечения СК России Олег Юрьевич Михайлов, руководитель Культурного центра СК России Мария Дмитриевна Краснопеева, представители правоохранительных и государственных органов Республики Беларусь: заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Вацлавович Мицкевич, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Александрович Рахманов, Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Алексей Александрович Волков, представители правоохранительных органов, научных и образовательных учреждений Республики Беларусь, Российской Федерации и Азербайджана.

Д.Ю. Гора отметил, что проведение подобного форума стало уже доброй традицией. Он обозначил важность слаженных действий правоохранительных органов для обеспечения безопасности общества.

В приветственном слове А.И. Бастрыкин подчеркнул, что регулярные встречи руководителей правоохранительного корпуса России и Беларуси позволяют «сверять часы» по актуальным вопросам взаимодействия. Это свидетельствует о заинтересованности обоих государств в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью и в других сферах взаимодействия. Он добавил, что сотрудничество правоохранительных органов России и Республики Беларусь приобрело подлинно союзнический характер, отличается высокой интенсивностью, широким набором сфер взаимной кооперации, разветвленной договорно-правовой базой.

«Последние события в мире демонстрируют острую необходимость консолидации по широкому спектру вопросов. Правоохранители России и Беларуси должны идти в ногу со временем и последовательно адаптироваться к реалиям современного мира: оперативно выявлять новые угрозы и не менее оперативно принимать эффективные меры противодействия им», – подчеркнул А.И. Бастрыкин.

Также глава СК России коснулся истории создания органов предварительного следствия в России по инициативе Императора Всероссийского Петра I. Он добавил, что и сегодня одной из главных задач ведомства остается борьба с коррупцией и казнокрадством. Кроме того, А.И. Бастрыкин рассказал белорусским коллегам о развитии ведомственного образования, а также о работе созданного Судебно-экспертного центра, отметив, что специалисты СЭЦ проводят широкий спектр экспертиз. Отдельно глава СК России рассказал о работе Главного криминалистического управления (Криминалистического центра) и о том, что совместные группы криминалистов и экспертов СК России успешно работают на территории Донбасса, устанавливая все преступления киевского режима против мирного населения.

Для участников конференции состоялась экскурсия, в рамках которой они ознакомились с уникальными книжными изданиями Национальной библиотеки Беларуси.

В рамках рабочей поездки также состоялась встреча А.И. Бастрыкина и Генерального прокурора Республики Беларусь А.И. Шведа, в ходе которой между Следственным комитетом Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь состоялось подписание Постановления о создании совместной следственно-оперативной группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Говоря о значимости подписанного документа, Председатель СК России отметил: «Надо осваивать новые технические параметры, новую технику, чтобы наши криминалисты нового поколения успешно владели этими технологиями. И, конечно же, надо говорить о специфике расследования очень тяжелых преступлений, о которых мы говорили на подписании Постановления. Мы с 2014 года используем новые технические средства при расследовании преступлений против человечности, и эти технологии должны занять центральное место в обсуждении на сегодняшней конференции». Он добавил, что все факты обстрелов Киевом мирного населения ДНР и ЛНР документируются и расследуются, с 2014 года возбуждено более 800 уголовных дел. «Есть конкретные обвиняемые, военные преступники. С начала специальной военной операции на Украине мы активизировали работу нашей следственной группы на территории Донецкой и Луганской народных республик. Материалы обо всех обстрелах направляются в прокуратуры этих регионов».

Помимо этого, в рамках рабочей поездки Председатель СК России встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Б.В. Грызловым, обсудив рабочие вопросы.

В ходе состоявшихся мероприятий памятной медалью Следственного комитета «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» отмечен ряд сотрудников СК Республики Беларусь. Аналогичная медаль, а также медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации» вручены Генеральному прокурору Республики Беларусь А.И. Шведу и ряду руководящих сотрудников надзорного ведомства. В свою очередь, А.И. Бастрыкин и руководитель управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК России О.Ю. Михайлов награждены медалями «100 лет органам прокуратуры Республики Беларусь».

В завершение рабочего визита А.И. Бастрыкин и Д.Ю. Гора возложили венки к памятному обелиску, посвященному пионеру-герою Марату Казею, расположенному в деревне Станьково Минской области – месте, где он родился. Марат Казей проявил бесстрашие и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, отдав жизнь за Родину. Посмертно он награжден званием Героя Советского Союза.

Fonte/Source: https://sledcom.ru/news/item/1700352/