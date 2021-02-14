domenica, Febbraio 14, 2021
Breaking News

I VESCOVI IRLANDESI: IL SUICIDIO ASSISTITO è UN FALLIMENTO PER LA SOCIETà

14% INCREASE OF CUMULATIVE IN THE TOTAL NUMBER OF SMALL AND MEDIUM…

ARCELORMITTAL: LACARRA (PD), CHIUDERE FONTI INQUINANTI MA PAROLA D’ORDINE RESTA DECARBONIZZAZIONE

OMAN’S CONDENSATE PRODUCTION RISEN BY 45.2%

BOLIVIA: “40 GIORNI PER LA VITA”, PREGHIERA E DIGIUNO CONTRO L’ABORTO

SPAGNA. LA COLLETTA 2021 PER MANOS UNIDAS: CONTAGI DI SOLIDARIETà CONTRO LA…

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA – 17/02/2021 SEDUTA/E N. 298

SAN VALENTINO, VIA DI SANTITà CHE PROIETTA VERSO IL VERO AMORE

TOTAL FDI IN OMAN EXCEEDS RO 15 BILLION AT THE END OF…

TOTAL FIXED INTERNET SUBSCRIPTIONS RISE BY 7.5%

Agenparl

Пунты отбора ЦВО впервые получили мобильные информационно-агитационные комплексы на пневмокаркасе

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021

14.02.2021 (13:00)

Пункты отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа впервые получили мобильные информационно-агитационные комплексы на пневмокаркасе для проведения мероприятий профессионального информирования граждан.

Всего с начала года поступило около 15 единиц. Новый комплекс отбора представляет собой быстровозводимые пневмокаркасные модули, которые позволяют проводить отбор на военную службу по контракту в самых отдалённых населённых пунктах при различных метеорологических условиях.

Комплекс включает в себя набор полевой мебели, средств наглядной агитации, а также видео- и аудио- сопровождения. Для работы в условиях пониженных температур предусмотрено отопление от штатного генератора.

Первое практическое применение нового оборудования состоялось в Чувашской Республике в ходе информационной акции “Военная служба в ВС Российской Федерации – твой выбор!”.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344094@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More