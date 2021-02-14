Пунты отбора ЦВО впервые получили мобильные информационно-агитационные комплексы на пневмокаркасе

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 febbraio 2021
14.02.2021 (13:00)
Пункты отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа впервые получили мобильные информационно-агитационные комплексы на пневмокаркасе для проведения мероприятий профессионального информирования граждан.
Всего с начала года поступило около 15 единиц. Новый комплекс отбора представляет собой быстровозводимые пневмокаркасные модули, которые позволяют проводить отбор на военную службу по контракту в самых отдалённых населённых пунктах при различных метеорологических условиях.
Комплекс включает в себя набор полевой мебели, средств наглядной агитации, а также видео- и аудио- сопровождения. Для работы в условиях пониженных температур предусмотрено отопление от штатного генератора.
Первое практическое применение нового оборудования состоялось в Чувашской Республике в ходе информационной акции “Военная служба в ВС Российской Федерации – твой выбор!”.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12344094@egNews