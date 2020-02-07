7 Febbraio 2020
Breaking News

ASSISTANT SECRETARY FORD’S TRAVEL TO VIENNA AND LONDON

ASSISTANT SECRETARY FORD’S TRAVEL TO VIENNA AND LONDON

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN : SELECTED ISSUES

ENVIRONMENT AGENCY URGES CAUTION AS STORM CIARA ROLLS IN

EX ILVA, NOTA DEL GOVERNO

SECRETARY POMPEO’S CALL WITH SPANISH FOREIGN MINISTER GONZALEZ LAYA

U.S. CONCERNS OVER ELECTORAL PROCESS IN GUINEA

U.S. CONCERNS OVER ELECTORAL PROCESS IN GUINEA

THE UNITED STATES TAKES ACTION AGAINST MADURO’S IMPROPER USE OF THE VENEZUELAN…

U.S. CONCERNS OVER ELECTORAL PROCESS IN GUINEA

Home » Псковские десантники совершили марш-бросок из Бежаниц в Новосокольники
Agenparl Pусский Difesa Social Network

Псковские десантники совершили марш-бросок из Бежаниц в Новосокольники

by Redazione0

(AGENPARL) – Moscow, ven 07 febbraio 2020

(23:30)

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд ВДВ, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, воины-десантники Псковского гвардейского десантно­-штурмового соединения прибыли в следующий пункт своего маршрута поселок Новосокольники Псковской области.

Совершив марш-бросок на расстояние около 100 километров по пересеченной местности, личный состав команды достиг пункта назначения.

Протяженность маршрута марш-броска Псковских десантников составляет более 840 километров. По маршруту движения десантники посетят города Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская.

«Крылатая гвардия» уже посетила города Остров, Опочка, Бежаницы. Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Псковского гвардейского соединения свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя и концертов творческих коллективов соединения, а также проведут уроки мужества в общеобразовательных учреждениях.

Стартовав 1 февраля в Пскове, десантники финишируют 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля с.г. на площади у Вечного Огня на Поклонной Горе состоится чествование участников комбинированного марш- броска.

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12274739@egNews

Related posts

PUTIN IS NOT AN AMATEUR HISTORIAN; HE PRACTICES HISTORICAL SABER RATTLING.

Redazione

DEFENSE SECRETARY ESPER TRAVELS TO NATO AND MUNICH

Redazione

“GRACIAS-AL–PRESIDENTE-DUQUE-Y-A-COLOMBIA–POR-LA-OPORTUNIDAD-DE-SERVIRLE-AL-CAMPO-Y-APORTAR-A-SU-TRANSFORMACIóN”-MINISTRO

Redazione

Псковские десантники совершили марш-бросок из Бежаниц в Новосокольники

Redazione

CORONAVIRUS: DEMAND FOR FACE MASKS CREATES SHORTFALL FOR THOSE IN REAL NEED 

Redazione

EPA MID-ATLANTIC REGION RELEASES 2019 YEAR REVIEW HIGHLIGHTING ACCOMPLISHMENTS AND ENV’L PROGRESS

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More