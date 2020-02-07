(AGENPARL) – Moscow, ven 07 febbraio 2020

(23:30)

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд ВДВ, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, воины-десантники Псковского гвардейского десантно­-штурмового соединения прибыли в следующий пункт своего маршрута поселок Новосокольники Псковской области.

Совершив марш-бросок на расстояние около 100 километров по пересеченной местности, личный состав команды достиг пункта назначения.

Протяженность маршрута марш-броска Псковских десантников составляет более 840 километров. По маршруту движения десантники посетят города Великие Луки, Нелидово, Ржев, Шаховская.

«Крылатая гвардия» уже посетила города Остров, Опочка, Бежаницы. Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Псковского гвардейского соединения свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя и концертов творческих коллективов соединения, а также проведут уроки мужества в общеобразовательных учреждениях.

Стартовав 1 февраля в Пскове, десантники финишируют 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля с.г. на площади у Вечного Огня на Поклонной Горе состоится чествование участников комбинированного марш- броска.