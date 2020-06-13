(AGENPARL) – MOSCOW, sab 13 giugno 2020

13.06.2020 (07:36)

Психологи армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине начали социологическое изучение новобранцев, прибывших для прохождения военной службы по призыву в подразделения армейского корпуса. По прибытии военнослужащих в сводные роты молодого пополнения с ними проводится целый комплекс мероприятий по профессиональному психологическому отбору, изучению индивидуальных особенностей. Данные мероприятия, которые проводят специалисты психологической службы, способствуют созданию благоприятного климата в воинских коллективах для успешной адаптации новобранцев к условиям военной службы.

В целях нераспространения вирусной инфекции, особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день. Казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами. Под контролем медиков три раза в день проводиться термометрия тела новобранцев с помощью бесконтактных термометров.

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